С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий приедут на ПМЭФ

ПМЭФ проходит в КВЦ "Экспофорум". В среду стартует деловая программа, участники уже собираются на площадке.

Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых регионов.

По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

Кроме основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщал, что все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры. По его словам, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Беглов также сообщил, что в городе приняты дополнительные меры безопасности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.