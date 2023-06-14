АФИНЫ, 14 июн — ПРАЙМ. Объявленная Западом экономическая война влияет на всех, но Россия успешно преодолела трудности, заявил РИА Новости экс-советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. СМИ рассказало, как России помогли выдержать натиск западных санкций

"Экономическая война идет уже грубо, и она уже переходит от экономической к настоящей войне. Подрыв "Северного потока" — это и экономическая война, и настоящая война, потому что делается военными средствами, с использованием взрывчатки, подводников. Есть и многие другие случаи с разными провокациями. Допустим, Россия договаривается о зерновой сделке, а дрон атаковал среди Черного моря российский корабль, который как раз смотрел за ней и охраной газопровода. Это и экономическая, и параллельно настоящая война", — пояснил он.

По его словам, "шквал, штурм санкций" влияет на экономику и на направления ее развития, но как признают все серьезные западные аналитики и экономисты, Россия успешно преодолела барьеры.

"Россия собрала свои силы, сделала много внутренних изменений, объявила импортозамещение на поставки товаров, в том числе промышленных товаров и оборудования из-за рубежа, и она сама развивает те свои сектора экономики, в которых участвовали западные компании. Может и с проблемами, но без западных партнеров. По оценкам, западные партнеры потеряли уже полтора триллиона долларов прибыли на российском рынке", — сказал Веланис и подчеркнул, что Запад создал проблемы для всех.

"Результат экономической войны отрицательный для всего мира, она мешает всему миру. И России мешает, но Россия находит новые решения для своей экономики. И, конечно, такая большая страна с такими большими богатствами преодолеет эти трудности", — сказал он. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Веланис считает, что, кроме того, в рамках БРИКС у России есть сотрудничество "с нормальными богатыми странами", а на присоединение к БРИКС страны стоят в очереди.

"Готовится большое изменение в мировых порядках, в валютном балансе и в международных валютных операциях. Я имею в виду, что есть информация, что скоро, может в августе, объявят о новой валюте, которая будет призвана заменить известные валюты, желавшие играть роль гегемона. Но гегемония в экономике определяется не всегда валютой и оружием. Сама экономика, сами производители богатств в мире имеют право иметь свою валюту, и если между собой договариваются Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия о своей валюте в энергетических соглашениях, никто не может помешать. Но это нанесет большой урон тем валютам, которые обслуживали эти отрасли экономики", — сказал он.

По его словам, он занимался проектами в энергетике, но сегодня все проекты, которые связывали Восток и Запад, находятся под санкциями и "в состоянии ожидания".

"Проекты будут продолжаться, но надо переждать, когда наступит мир во всем мире", — сказал он.

Веланис уверен, что Греция будет продолжать работать в энергетическом секторе с Россией. "После окончания операции на Украине не только Греция, но и вся Европа обратится к газовому хабу, который создается на границе Турции. Я считаю, что этот газовый хаб сыграет очень большую роль в энергетическом будущем Европы. Мы всегда говорили, что нельзя оторвать Европу от сотрудничества с Россией в энергетике. И оно будет продолжаться. Сейчас пока эти проекты встречают большие трудности в их реализации", — заметил он.

Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он приглашен на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня.