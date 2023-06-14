Москва, 14 июн — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки все больше смотрят на сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном, и обвиняют в своих бедах США, пишет Wall Street Journal. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

В своей зацикленности на глобальных целях Вашингтон совсем забыл о соседях, благополучие которых имеет для национальных интересов Соединенных Штатов огромное значение. В то же время связи региона с Москвой и Пекином находятся на подъеме. Россия, отмечается в статье, возобновила свои усилия времен холодной войны и субсидирует сегодня кубинскую экономику.

"Когда в нашем издании появились сообщения, что Китай предлагает Кубе миллиарды долларов, а взамен хочет построить на ее территории самый современный разведывательный центр, нацеленный против США, Белый дом ответил на это опровержением, которое можно считать подтверждением", — добавляет WSJ.

Хотя на прошлой неделе администрации президента США Джо Байдена пришлось признать факт наличия такой базы.

В целом, буквально все страны Латинской Америки страдают от серьезных и постоянно усиливающихся социальных, политических и экономических бедствий. Наркокартели укрепляют свою власть и влияние в большей части Центральной Америки и Карибского бассейна.

"Пока наркокартели подрывают государственные структуры, а враждебные иностранные державы завоевывают плацдармы по всему Западному полушарию, Вашингтон проявляет пассивность, давая Китаю, России и Ирану историческую возможность", — заключил автор публикации.

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