С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей — киберграмотность пока в стране "слабое звено", в том числе среди персонала компаний, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Греф предложил создать конкурента для НСПК

"Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса", — сказал он.

"Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено", — считает зампред правления.

Кузнецов напомнил в связи с этим, что люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.