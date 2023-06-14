Замглавы Сбербанка Кузнецов: область киберграмотности — слабое звено российской экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей — киберграмотность пока в стране "слабое звено", в том числе среди персонала компаний, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса", — сказал он.
"Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено", — считает зампред правления.
Кузнецов напомнил в связи с этим, что люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20230614/840820678.html