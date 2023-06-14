ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн — ПРАЙМ. Прогнозы Банка Финляндии (центробанка) в отношении макроэкономических параметров страны признаны самыми точными в прошлом году, сообщает экономическая школа Университета Ювяскюля. В Финляндии отметили лидерство продукции "Норникеля" в российском экспорте

Школа с 1998 год проводит исследование точности опубликованных в стране экономических прогнозов. В числе оцениваемых — также прогнозы Института экономических исследований, центра кооперативного развития Pellervo Economic Research, министерства финансов, банков OP Group, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и других организаций.

“В пятый раз с 1998 года Банк Финляндии победил в конкурсе экономических прогнозов. В ходе конкурса оценивалась средняя точность прогнозов экономического развития в 2022 году. Банк Финляндии был самым точным экономическим прогнозистом в прошлом году”, — говорится в сообщении.

Точность прогноза оценивалась отдельно для экономического роста, безработицы, инфляции, инвестиций и потребления.

А профессор экономики Кари Хеймонен отметил, что это еще раз доказывает: лучшие прогнозы для финской экономики делаются в Финляндии, а прогнозы ОЭСР и Европейской комиссии были не точными.