ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Финляндии по итогам мая снизилась с 7,9% месяцем ранее до 6,8%, но при этом остаётся на рекордном за последние 40 лет уровне за счет роста кредитных ставок по ипотеке, сообщает в среду статистическое ведомство страны. Макроэкономические прогнозы ЦБ Финляндии признали самыми точными

В последний раз потребительские цены в Финляндии росли так быстро в октябре 1983 года.

“Потребительские цены выросли больше всего в мае за счет увеличения средней процентной ставки по жилищным кредитам”, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), уровень инфляции в еврозоне составил в тот же период 6,1%. месяцем ранее он составлял 7%. Соответствующий показатель для Финляндии по итогам мая составил 5%. Индекс не включает в себя процентные ставки по кредитам.

Экономист частного кредитного бюро, специализирующегося на ипотеке — Hypo, Юха Кескинен считает, что наступило долгожданное “ценовое облегчение".

"Последние данные о динамике потребительских цен уже вселяют надежду, но борьба с ценовой спиралью все еще продолжается", — написал Кескинен в Twitter.