АНКАРА, 14 июн — ПРАЙМ. Назначенная на пост главы ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан вошла в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), называемый "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона, пишет в среду газета Aydınlık. Европа заинтересована в получении газа через Турцию, заявил Эрдоган

"Хафизе Гайе Эркан, назначенная на пост главы Центрального банка, входит в список членов Совета по международным отношениям США (CFR). Среди других членов CFR, который называют "теневым внешнеполитическим ведомством" США, такие известные представители "глубинного государства", как Рокфеллер, Киссинджер и Олбрайт", — сообщилоиздание.

Уточняется, что CFR, характеризуемый как "теневой МИД" США, насчитывает 5 143 члена.

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".