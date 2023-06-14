С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2023 года ожидает финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Сбербанк нарастил кредитный портфель в юанях

"В этом году мы ожидаем получить эффект порядка 350 миллиардов рублей", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос об эффекте от внедрения искусственного интеллекта.

Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он является компьютерной программой.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.