МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле вырос на 0,2% в годовом выражении, а в месячном — на 1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Всемирный банк улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2023 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост и в годовом выражении, и в месячном на 0,8%.

В ЕС объем промышленного производства в апреле вырос на 0,1% в годовом выражении и на 0,7% — в месячном.

При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне уменьшилось на 2,6%, а в ЕС — на 2,2%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 3%, в ЕС — на 2,2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне выросло на 1% в месячном выражении, а в ЕС — на 0,3%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне и в ЕС снизился на 1%.

Самый значительный рост промышленного производства в апреле к марту был отмечен в Ирландии (+21,5%), Литве (+2,8%) и Швеции (+1,4%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Словении (-7,9%), Португалии (-5,5%) и Нидерландах (-3,5%).