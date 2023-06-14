С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Комплексный обед в ресторане Петербургского экономического форума предлагают участникам за 4500 рублей, передает корреспондент РИА Новости. Экс-советник премьера Греции отметил пользу проведения ПМЭФ для мира

Всего участникам форума предлагается три вида меню, равные по стоимости. Один из гастрономических сетов выглядит так: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и сёмги с хрустящим луком, филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка и соусом "биск" на выбор, медовик с алтайским медом, минеральная вода, морс, чай или кофе.

В зале ресторана более сотни мест, но пока заняты единицы, отмечает корреспондент РИА Новости.