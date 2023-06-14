МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В январе-апреле объем взаимной торговли России и Алжира вырос на 65% и превысил 5 миллиардов рублей, и это еще не предел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам зерновых в Алжир

"Мы активно взаимодействуем на всех направлениях, прежде всего, в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты — в цифровой сфере и высоких технологиях, телекоммуникациях и транспортной инфраструктуре", — сказал он на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Мишустин отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается интенсивно.

"Вопреки незаконным санкциям, введенным против России недружественными государствами, в январе-апреле объем взаимной торговли вырос на 65% и превысил 5 миллиардов рублей", — сказал он. Однако, как отметил Мишустин, это еще не предел.

"Несмотря на положительную динамику взаимной торговли ее показатели не соответствуют большому потенциалу экономик наших стран. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить их в разы", — заявил премьер.

По словам Мишустина, подходы России и Алжира по международной повестке близки или совпадают, РФ приветствует заинтересованность партеров в расширении взаимодействия с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Важно, что подходы России и Алжира по международной повестке близки или совпадают. Мы являемся ведущими производителями энергоресурсов и стремимся создавать стабильные условия для работы на глобальном рынке. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам — как поставщиков, так и потребителей углеводородов", — пояснил Мишустин.

"Приветствуем заинтересованность Алжира в расширении взаимодействия с Евразийским экономическим союзом… Уверен, все страны пятерки будут приветствовать развитие взаимодействия с Алжиром по широкому спектру направлений", — отметил он.