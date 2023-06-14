КАИР, 14 июн — ПРАЙМ. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. БРИКС намерена поощрять применение местных валют в международной торговле

"Россия сразу поддержала запрос (заявку) Египта на вступление в БРИКС. Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — заявил российский дипломат.

По словам дипломата, присоединение к БРИКС "откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных механизмов расчетов, вместо ненадежных долларов".

"Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — добавил Борисенко.

Посол также отметил, что Каир был принят в число пайщиков "Нового банка развития", входящего в структуру БРИКС, при активной поддержке РФ в конце 2021 года.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению, МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.