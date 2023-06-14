МИД ответил на вопрос о компенсации за подрыв участка аммиакопровода
МИД: на вопрос о плате за подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса должен ответить оператор
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Вопрос о компенсации за подрыв участка аммиакопровода Тольятти — Одесса следует адресовать оператору российского участка аммиакопровода, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается компенсации: думаю, что в первую очередь нужно дать слово самому оператору с нашей стороны, которому нужно ответить на этот вопрос", — сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее Минобороны РФ заявило о том, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.