С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Элементов невыполнения ООН своих обещаний по "зерновой сделке" слишком много, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Жесты доброй воли по "зерновой сделке" не бесконечны, заявил Песков

"По поводу сделки, в общем, это (аммиакопровод Тольятти-Одесса — ред.) один из ее ключевых элементов. И мы неоднократно говорили, что генеральный секретарь ООН, когда предлагал Черноморскую инициативу, подчеркивал ее пакетный характер. И мы говорили о том, что обе части все части этой сделки должны реализовываться симметрично или сбалансированно, или в равной степени. Мы никакой ни равной степени не видели, ни симметричности в этом", — отметила она.

По ее словам, очевидно, что гонится только зерно, которое вместо того, чтобы работать на продовольственную безопасность, работало против нее.

"Это не только цены, это еще и коллапс с европейскими производителями. Это недоходящее зерно до нуждающихся, оседающее в странах Европейского союза, и наращивающее, просто набивающее карманы только западным торговцам. И, конечно, вопрос в том, что элементов невыполнения, в том числе и Организацией Объединенных Наций своих обещаний и обязательств раз они стали, по большому счету, гарантом, становится элементов действительно слишком много", — сказала она.

Ранее минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.