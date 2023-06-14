С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Ущерб Калининградской области от запрета транзита через Литву достигает 900-980 миллионов рублей в месяц, заявил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Антон Алиханов. Алиханов предложил пересмотреть бизнес—механизм "третий лишний"

"Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 миллионов рублей допрасходов, которые мы несём в связи с этими действиями (запрета транзита через Литву — ред.)", — сказал он.

Губернатор отметил, что в силу географии Калининградской области важно сохранить возможность работы иностранных перевозчиков на региональном рынке, из которых от 15 до 18 процентов — это польские перевозчики.

24 мая Алиханов сообщил, что на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний, этот вопрос отработан с МИД и Минтрансом России. Госдума 23 мая проголосовала за обращение к правительству России с просьбой исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ". Кроме того, депутаты призвали правительство РФ не заправлять польские грузовики на АЗС по российским розничным ценам. Для них предлагается применять расценки на топливо на уровне цен стран Евросоюза.

"У нас есть своя специфика, в силу нашей географии нам важно сохранять возможность работы иностранных перевозчиков на нашем рынке. У нас доля иностранных перевозчиков, которые заезжают к нам в область, от 15 до 18 процентов — это польские перевозчики. Поэтому для нас, в любом случае, есть исключения и будут", — сказал глава региона.

Он также рассказал, что три новых судна начнут работать на морской паромной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью в начале июля, всего обслуживать калининградский морской транзит будет 23 судна.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов. Финляндия и Эстония запустят проект "водородной долины" в Финском заливе

"В конце этого месяца и начале следующего месяца к нам приходят ещё три судна. Калининградские компании приобрели уже действующие суда средиземноморского бассейна, и они в ближайшее время придут к нам, тоже выйдут на линию, уже 23 судна будет ", — сообщил Алиханов.

По его словам, сейчас на линии между Санкт-Петербургом и Балтийском ходят 20 судов.

"Эти 20 судов обеспечивают где-то около 40 процентов всего объема перевозок, которые совершаются в Калининградскую область и из неё. Мы хотели бы продолжать наращивать эти мощности, потому что прогнозировать поведение наших соседей достаточно сложно", — добавил губернатор.

Кроме того, Алиханов сообщил, что проработка иска в ВТО за убытки Калининградской области после запрета транзита продолжается.

"С коллегами от Минэкономразвития ведём эту работу (проработку иска в ВТО за убытки Калининградской области после запрета транзита через Литву — ред.), материалы все готовы, работа эта не быстрая, надо все рассчитать, обосновать, большая работы с юристами ", — сказал Алиханов.

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.