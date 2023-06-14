МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Народ Кубы десятилетиями живет под незаконными санкциями и справляется с ними, Россия будет помогать ему их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

"Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", — сказал он.