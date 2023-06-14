FT: шведские экономисты обвинили певицу Бейонсе в инфляции из-за ее концертов в стране
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Шведские экономисты считают, что американская певицу Бейонсе виновна в росте уровня инфляции в стране из-за приезда большого числа ее поклонников со всего мира в Стокгольм на концерты в рамках нового тура "Возрождение", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Проводимый певицей впервые за 7 лет тур вызвал огромный спрос на билеты в Европе и США, в Швеции на оба концерта певицы был полный солд-аут. Многие граждане США отправились на концерт в Стокгольм, воспользовавшись низкими ценами на билеты на фоне слабой шведской кроны.
"Бейонсе ответственна за дополнительный скачок (инфляции – ред.) в этом месяце. Удивительно, что одно мероприятие привело к этому. Мы с таким раньше не сталкивались", — процитировало издание слова главного экономиста шведского банка Danske Bank.
По мнению экономистов приток фанатов со всего мира в страну вызвал резкий скачок цен на отели, а это повлекло за собой рост инфляции на 0,2%.
Некоторые экономисты надеются, что ситуация с экономикой в стране улучшится в этом месяце, другие полагают, что еще один масштабный концерт американского певца Брюса Спрингстина, который должен состояться в Швеции в конце июля, снова негативно скажется на уровне инфляции в стране.
https://1prime.ru/state_regulation/20230614/840826844.html