С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Бразилией в первом квартале 2023 года сократился на 20% по сравнению с предыдущим периодом, переломить эту тенденцию можно с помощью выстраивания независимой двусторонней финансовой архитектуры и альтернативных транспортно-логистических цепочек, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. БРИКС намерена поощрять применение местных валют в международной торговле

"Сложная ситуация в мировой экономике, обусловленная прежде всего негативным влиянием незаконных односторонних принудительных мер, принятых коллективным Западом против России, не могла не сказаться на двустороннем товарообороте, который в первом квартале текущего года сократился почти на 20%", — заявил Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выступая на круглом столе, посвященном отношениям России и Бразилии.

По его словам, важно совместными усилиями наладить работу по преодолению возникающих трудностей. "Одной из приоритетных задач видим выстраивание независимой двусторонней финансовой архитектуры в целях минимизации уязвимости наших торговых связей от внешних факторов. Особое внимание также необходимо уделить альтернативным транспортно-логистическим цепочкам для обеспечения бесперебойного характера взаимных поставок", — предложил он.

По его словам, Россия "нацелена на нахождение взаимовыгодных развязок и поиск новых ниш".

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.