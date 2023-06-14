МИД: товарооборот России и Бразилии в первом квартале 2023 года сократился на 20 процентов
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Бразилией в первом квартале 2023 года сократился на 20% по сравнению с предыдущим периодом, переломить эту тенденцию можно с помощью выстраивания независимой двусторонней финансовой архитектуры и альтернативных транспортно-логистических цепочек, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Сложная ситуация в мировой экономике, обусловленная прежде всего негативным влиянием незаконных односторонних принудительных мер, принятых коллективным Западом против России, не могла не сказаться на двустороннем товарообороте, который в первом квартале текущего года сократился почти на 20%", — заявил Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выступая на круглом столе, посвященном отношениям России и Бразилии.
По его словам, важно совместными усилиями наладить работу по преодолению возникающих трудностей. "Одной из приоритетных задач видим выстраивание независимой двусторонней финансовой архитектуры в целях минимизации уязвимости наших торговых связей от внешних факторов. Особое внимание также необходимо уделить альтернативным транспортно-логистическим цепочкам для обеспечения бесперебойного характера взаимных поставок", — предложил он.
По его словам, Россия "нацелена на нахождение взаимовыгодных развязок и поиск новых ниш".
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/state_regulation/20230614/840827080.html