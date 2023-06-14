БРЮССЕЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Обсуждение постпредами ЕС 11-го антироссийского санкционного пакета в прошло в конструктивном ключе, окончательное согласование пакета ожидается в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

Постпреды на заседании в среду продолжили согласовывать новый, новый пакет мер, куда, как ожидается, войдут как экономические, так и персональные ограничения.

"На заседании постпредов сегодня состоялось краткое и конструктивное обсуждение. Обсуждение будет продолжено и должно завершиться на следующей неделе. Пока неизвестно, когда точно, но вероятно, это произойдет в начале недели", — сказал источник.

После согласования постпредами ЕС пакет санкций будет передан на формальное утверждение европейским министрам. Затем его опубликуют в официальном журнале, и ограничения вступят в силу.