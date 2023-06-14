С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Новые параметры топливного демпфера в России сроком на год вступят в силу, скорее всего, с сентября, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. Стратегический резерв нефти в США опустился до сорокалетнего минимума

"Скорее всего, с 1 сентября", — ответил Сазанов на вопрос, когда вступят в силу новые параметры механизма.

Говоря о сроках действия, замминистра добавил: "Изначально на год. Сейчас это также обсуждается, пока в действующей редакции год с 1 сентября, но в зависимости от срока вступления в силу".

"Сейчас финальные обсуждения идут в правительстве. Я думаю, что правительство в конце июня, в Думу — в начале июля (будет внесен законопроект о корректировке топливного демпфера — ред.)", — сказал Сазанов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в апреле сообщил, что ведомство планирует донастроить топливный демпфер с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, говорил он.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

ЧТО МОГУТ ПОМЕНЯТЬ

"Мы предлагаем в рамках законопроекта по демпферу 50%, в том числе, включить как одну из опций по расчету котировки — это внебиржевой индекс", — ответил Сазанов на вопрос о планах по формированию и использованию в налогообложении российского бенчмарка для нефти РФ.

"Сейчас мы рассматриваем правила формирования такого внебиржевого индекса. Но в целом, мы готовы как одну из возможных котировок для расчета НДПИ, НДД и для экспортной пошлины использовать внебирживой индекс", — добавил он.

Сазанов при этом заметил, что окончательное решение по данному вопросу лежит за правительством РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.