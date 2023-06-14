МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс отправится в пятницу в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Источник назвал срок согласования ЕС нового пакета антироссийских санкций

"Это будет первая за последние несколько лет встреча Си Цзиньпина с иностранным частным предпринимателем. Согласно двум источникам, встреча может пройти один на один. Третий источник подтвердил, что они встретятся, но не сообщил подробностей", — говорится в сообщении.

Ранее Гейтс написал в Twitter, что приземлился в Пекине и рассчитывает на участие Китая с его инновационным потенциалом в решении проблем изменения климата, неравенства в здравоохранении и отсутствия продовольственной безопасности. В мае с визитом в Китае был Илон Маск, стороны обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla.