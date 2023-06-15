С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Россия может привлечь около 11 миллиардов долларов от исламских инвесторов в различные российские проекты, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2023 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Названа дата начала эксперимента по исламскому банкингу в России

"По моим контактам со странами, прежде всего мусульманского мира: и Турция, и Индонезия, Малайзия, бывшие советские республики, где большинство исламского населения, проявляют интерес к этому инструменту. И такой предварительный анализ – до 11 миллиардов долларов может быть привлечено для инвестирования в разные проекты в нашей стране", — ответил он на вопрос о перспективах развития исламского банкинга в России.

Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, сообщал ранее РИА Новости экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.

В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.

Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей перечисленными товарами и продуктами.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.