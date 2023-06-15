ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Белоруссия готова нарастить товарооборот с Китаем, заявил в ходе церемонии открытия 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в четверг посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько. Белоруссия примет участие в форуме "Один пояс, один путь"

"Беларусь и Китай заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота. По итогам первых четырех месяцев текущего года товарооборот Беларуси и Китая вырос с темпом роста 154,5 процента. При этом наш потенциал имеет большие перспективы, мы сегодня готовы к наращиванию торговли между нашими странами", — сказал он.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил открыть российско-белорусско-китайский завод сухого молока на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.

По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.

Ярмарка пройдет в Харбине, расположенном в граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, с 15 по 19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ней примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов. Как ранее сообщили РИА Новости в народном правительстве провинции, в ярмарке примут участие более 50 компаний из РФ. Республика Беларусь в этом году является почетным гостем ярмарки.

Харбинская ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, традиционно на ней широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.