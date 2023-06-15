МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Санкции коллективного Запада не смогли помешать развитию Арктической зоны России, инвестиционные проекты реализуются, растут темпы ввода предприятий, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

"Санкции не смогли затормозить развитие российской Арктики. Каждый пятый инициированный инвестиционный проект в Арктике вышел в операционную стадию, более 50% проектируются или уже строятся. Темпы ввода предприятий растут", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным Минвостокразвития, в 2022 году запущено в эксплуатацию 56 проектов, а за первые 5 месяцев текущего года — уже 46. Создается 38,5 тысяч рабочих мест.

"Всего за последние три года успешно завершены 153 проекта, реализованных в Арктике с использованием механизмов господдержки. Создано более 13 тысяч новых рабочих мест", — отмечается в сообщении.