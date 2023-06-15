МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Силуанов призвал увеличить долю России в мировом "пироге"

ЦБ РФ в прошлом году представил несколько сценариев развития ситуации в мире и в российской экономике на 2023-2025 годы, включая сценарий ускоренной адаптации.

"Российский бизнес, российская экономика развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Наши предприятия очень быстро адаптировались", — заявила Набиуллина в четверг, выступая на ПМЭФ.

Этот сценарий предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. Более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить в первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Основной импульс в сценарии "Ускоренная адаптация" российская экономика получает за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса.

Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в этом сценарии рост российской экономики возможен уже в 2023 году. ЦБ ждет по итогам 2023 года роста экономики РФ на 0,5-2%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.