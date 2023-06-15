Орешкин ожидает изменения структуры глобальной торговли
Орешкин: глобальная торговля избежала резкого спада, но ее структура будет меняться
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила — глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", — сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.
Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь — с Востоком и Югом.
"Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", — добавил он.