МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин. Набиуллина оценила темпы развития российской экономики

"Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила — глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", — сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.

Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь — с Востоком и Югом.

"Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", — добавил он.