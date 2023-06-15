МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Трансформация экономики неизбежна, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом "пироге", при этом РФ выработала "антитела" к новой ситуации, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ. Набиуллина оценила темпы развития российской экономики

"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом "пироге", — сказал министр.

Он отметил также, что Россия "нарастила мышцы" — обеспечила технологический суверенитет, создала независимые системы. "Я хочу сказать, что год прошли неплохо: выработали так называемые антитела под эту ситуацию. А сейчас пускай они теперь "болеют", — заключил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.