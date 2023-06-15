Силуанов призвал увеличить долю России в мировом экономическом "пироге"
Силуанов: России важно найти свое место и увеличить долю в мировом экономическом "пироге"
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Трансформация экономики неизбежна, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом "пироге", при этом РФ выработала "антитела" к новой ситуации, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом "пироге", — сказал министр.
Он отметил также, что Россия "нарастила мышцы" — обеспечила технологический суверенитет, создала независимые системы. "Я хочу сказать, что год прошли неплохо: выработали так называемые антитела под эту ситуацию. А сейчас пускай они теперь "болеют", — заключил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.