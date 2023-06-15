С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России отмечает проявления "блоковости" в мировой экономике, стали сильнее проявляться вопросы национальной безопасности в экономике и торговле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Силуанов призвал увеличить долю России в мировом экономическом "пироге"

"Как бы мы это не называли — деглобализация, фрагментация, термины не устоялись, на мой взгляд, происходит фрагментация. Это даже не риск, это факт и неизбежность, это системные изменения", — сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В США говорят о так называемом френдшоринге, в Европейском союзе о делистинге. Мы говорим о выстраивании отношений с дружественными странами. Все это ведет к проявлениям "блоковости", пусть даже с размытыми границами", — продолжила она.

"Мы видим, что в инвестициях на первый план выходит вопрос не только экономической эффективности, но и вопрос национальной безопасности. Поэтому торговля с дружественными странами, инвестиции, выстраивание производственных цепочек тоже происходит прежде всего с дружественными странами", — сказала она.

"Поэтому, конечно, конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск", — отметила Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.