МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Орешкин назвал повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным

"Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году. Репутация здесь нашего Центрального банка безупречная", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С точки зрения инструментов понятно, здесь в этом плане дело не хитрое — дернул стоп-кран, остановил спрос в экономике и педалирует инфляцию", — отметил он.

"Поэтому, мне кажется, с точки зрения инфляции даже больше вопрос не к Центральному банку, а больше вопрос к правительству — справится ли правительство с развитием предложения в экономике таким образом, чтобы сохранить экономический рост, не допустить ускорения инфляции и чтобы не давать повода Центральному банку дергать стоп-кран. Это, мне кажется, самый главный вопрос в экономической политике на ближайшие 12 месяцев", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.