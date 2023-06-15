С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. Орешкин призвал двигаться в сторону приватизации в России

"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", — сказала она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.