2023-06-15T10:45:46+03:00

2023-06-15T10:45:46+03:00

2023-06-15T10:45:46+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833328.html

Половина уехавших из России уже вернулась, заявил Орешкин

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. ПОЛОВИНА ТЕХ, КТО УЕХАЛ ИЗ РФ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА, УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2023

общество , экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60