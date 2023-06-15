МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ПОЛОВИНА ТЕХ, КТО УЕХАЛ ИЗ РФ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА, УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833328.html
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ПОЛОВИНА ТЕХ, КТО УЕХАЛ ИЗ РФ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА, УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833328.html
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