МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Конфликт на Украине обнажил упадок американского ВПК: раскрыв всем свою слабость, США подстегнули к действиям Китай и Россию, пишет Yahoo News Japan. WSJ: Россия и Китай вытесняют США из еще одного региона



США и Китай занимают первое и второе места в мире соответственно по военным расходам, опережая Россию. Издание задалось вопросом, почему же тогда Пекин делает шаг в сторону посредничества для урегулирования кризиса?



"Этот конфликт превратился в войну на истощение — погибло много солдат. Кроме того, с точки зрения ресурсов, особую важность приобрели военная продукция и артиллерия. Примечательно, что в этой области как Москва, так и Европа с США начинают осознавать слабость западного лагеря, особенно Америки", — цитирует портал историка Эммануля Тодда.



На фоне производственной уязвимости Соединенных Штатов, как говорится в публикации, стало ясно, что на их слабость повлияло участие Китая. В глобализированном мире на Китай приходится около 30 процентов производства в секторе станкостроения. На Японию — около 15 процентов, примерно столько же — на Германию. Доля Италии и США составляет семь-восеьм процентов. Поэтому существует гипотетическая возможность того, что США и страны НАТО проиграют.

Как напомнилYahoo News Japan, с самого начала Пекин всегда поддерживал Москву. Это потому, что Китай знает: если Россия проиграет, то после нее Вашингтон нападет на КНР.



"Это всего лишь моя гипотеза, но тот факт, что Китай в последнее время постепенно меняет свое отношение к происходящему, говорит о том, что он осознал — США и НАТО могут проиграть в этом конфликте", — отметил историк.



Сейчас для Москвы и Пекина наступило лучшее время — точнее, лучший шанс — разрушить американскую гегемонию.



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