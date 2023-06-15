МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП РФ в 2023 будут, видимо, выше прогноза Минэкономразвития в 1,2%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Набиуллина: рост ВВП России будет в верхней половине прогнозного диапазона

"Они будут выше (темпы роста экономики — ред.) наших оценок, уже сейчас понятно. Не назову цифр, но, видимо, выше", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.