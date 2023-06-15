МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ О ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ РФ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФАТФ: ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ОСЛОЖНИТ ПЛАТЕЖИ, НО НЕ ОСТАНОВИТ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833580.html
Эксклюзив
Россиянам раскрыли, когда дерево на даче может довести до суда
Эксклюзив
Россиянам рассказали, что скрывается за молчанием в телефонной трубке
Эксклюзив
БРИКСом по голове: что приготовили Россия и Китай для Запада
Новости
Экономист раскрыла, как быстро и выгодно погасить ипотеку
Эксклюзив
Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ О ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ РФ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФАТФ: ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ОСЛОЖНИТ ПЛАТЕЖИ, НО НЕ ОСТАНОВИТ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833580.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.