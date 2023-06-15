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https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840833935.html
ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил врио главы ФТС
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. ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, его доля снизилась до 17,6% с 38% два года назад, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов. "ЕС утратил... ПРАЙМ, 15.06.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, ес, россия, международная торговля, фтс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, его доля снизилась до 17,6% с 38% два года назад, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов.
"ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле РФ с 38% два года назад", — сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.