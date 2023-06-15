С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, его доля снизилась до 17,6% с 38% два года назад, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов. Набиуллина предупредила о проявлених "блоковости" в мировой экономике

"ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле РФ с 38% два года назад", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.