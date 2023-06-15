С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, глобальной резервной валютой теперь стал юань, заявил журналистам председатель ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах ПМЭФ. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

"Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он.

По словам Шувалова, мир уже "значительно" продвинулся к тому, чтобы избавиться от долларовой зависимости, и "эта работа будет продолжаться".

"Даже те, кто находятся в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он.

"Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем", — заключил Шувалов.

Он также добавил, что ВЭБ не использует доллар в международных расчетах, вместо этого рассчитывается в юанях и других дружественных валютах, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Нет", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, использует ли ВЭБ доллар в своих международных расчетах.

Он добавил, что госкорпорация использует юань, а также другие валюты дружественных стран. Что это за страны — Шувалов раскрывать не стал, чтобы "не подставлять партнеров".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.