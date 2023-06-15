МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле составил 11,7 миллиарда евро после профицита в 25,6 миллиарда в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в еврозоне в апреле выросло хуже прогноза

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в апреле профицит на уровне 21,5 миллиарда евро.

При этом в годовом выражении экспорт товаров из еврозоны снизился в апреле на 3,6%, до 216 миллиардов евро, импорт — снизился на 11,9%, до 227,7 миллиарда.

В Евросоюзе апрельский дефицит внешнеторгового баланса составил 14,1 миллиарда евро после профицита в 24,7 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в апреле снизился в годовом выражении на 3,5%, до 192,1 миллиарда евро, импорт уменьшился на 15,4% — до 206,1 миллиарда.