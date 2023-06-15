РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в апреле увеличился еще на 21,8 миллиарда евро и достиг исторического максимума — 2,81 триллиона евро, сообщил в четверг центробанк страны. Глава Банка Италии спрогнозировал рост ВВП страны в 2023 году

Предыдущий негативный рекорд был установлен в марте, однако только в апреле суверенная задолженность впервые превысила 2,8 триллиона евро.

Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий правительства, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году достиг почти 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и госдолг Италии вновь начал расти, устанавливая все новые негативные рекорды.

Согласно последним данным Евростата, в период с октября по декабрь 2022 года размер госдолга Италии составил 144% ВВП.