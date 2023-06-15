МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Два немецких института — Немецкий институт экономических исследований и Кильский институт мировой экономики — прогнозируют в этом году падение ВВП Германии: на 0,2% и 0,3%, соответственно. В Германии нашли способ снижения зависимости от поставок энергоресурсов

В конце мая Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что ВВП страны в первом квартале сократился на 0,5% в годовом выражении.

Согласно прогнозу Кильского института мировой экономики, экономика ФРГ сократится на 0,3% в 2023 году, а в 2024 году уже вырастет на 1,8%. При этом институт предполагает, что экономика еврозоны вырастет на 0,6% в этом году и на 1,7% в следующем. Мировой же ВВП может вырасти на 2,8% и 3,0%, соответственно.

В свою очередь, Немецкий институт экономических исследований прогнозирует в этом году падение ВВП ФРГ на 0,2% и рост на 1,5% в следующем году. По мнению исследователей, мировая экономика вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4,1% в 2024.