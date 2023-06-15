МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия четко выполняла обязательства по зерновой сделке, при этом часть соглашения в отношении России все еще не выполнена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лавров назвал условия для продления Россией зерновой сделки

"Все, что было договорено в наш адрес, не исполнено", — сказал он и отметил, что ситуация "кристально прозрачна и ясна".

"Была договоренность, договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", — пояснил пресс-секретарь.

Поэтому, по словам Пескова, будут вырабатываться "решения с учетом срока истечения продления" сделки, которые будут обнародованы.

Он добавил, что работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно.