КИШИНЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Румынские власти намерены добиться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз в страну украинского зерна до конца года, заявил в четверг исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Флорин Барбу. Песков: обязательства по зерновой сделке в отношении России не выполнены

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", — сказал он Барбу на заседании парламента.

По его словам, в список продуктов, ввоз которых запрещен, должны также попасть мед и мясо.

Еврокомиссия сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 15 сентября 2023 года.