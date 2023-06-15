МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Многие представители экономического блока кабмина одобряют идею приватизации и такие идеи постоянно на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Орешкин призвал двигаться в сторону приватизации в России

"В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это, действительно, так. И приватизация всегда является конечным результатом", — сказал он и отметил, что "такие идеи, действительно, постоянно на повестке дня".

По словам Пескова, в ходе приватизации важно не разбазаривать государственное добро за бесценок.

"Это вопрос рентабельности, дальше главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно", — пояснил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации и что в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.