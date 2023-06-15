МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. На фоне усиливающегося противостояния с Западом президент Владимир Путин подал Европе важный сигнал заявлением, что Москва думает о выходе из зерновой сделки, пишет китайский портал Sohu. WSJ: Россия и Китай вытесняют США из еще одного региона

Это решение, как говорится в статье, направлено против антироссийски настроенных стран Евросоюза, которое лишит их "продовольственных пайков".

Всем очевидно, что текущий конфликт на Украине — это противостояние России и Запада. Москва решила больше не скрывать это и напрямую атаковала лагерь противника, нацелившись на этот раз на Европейский союз. Как пишет портал, Путин лично подал важный сигнал, который с самого начала был уловкой.

Кремль заявил, что рассматривает возможность выхода из инициативы, поскольку Киев использует черноморский "зерновой коридор" для перемещения своих беспилотных кораблей, что вызывает большую тревогу у Москвы. Россия подчеркнула, что сделка предназначена не для Украины, а для помощи дружественным странам Африки и Латинской Америки.

Российский лидер отметил, что процесс диверсификации экспорта зерна не продвинулся ни на йоту, что очень разочаровывает Москву. По этой причине Кремль допускает возможность выхода из Черноморской зерновой инициативы. Цель России не проста: она хочет не только "наказать" Украину, но и лишить ЕС продовольственного "пайка".

Выход России из сделки окажет большое влияние на экономический и политический ландшафт региона. В то же время — это еще и косвенно ударит по Европе. Решение Москвы, как подчеркнуло издание, неизбежно отразится на рынке зерна Евросоюза и таким образом повлияет на цены на международном рынке и на его устойчивость.

Полностью материал читайте на ИноСМИ >>