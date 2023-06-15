МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Алжира в рамках ОПЕК+ помогает стабилизировать энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Объем торговли России и Алжира в январе-апреле вырос на 65 процентов

"Хотел бы отметить также, что российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций тоже находится на хорошем уровне. Наши усилия по линии ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков", — сказал Путин.

Продолжается конструктивное взаимодействие стран и на других площадках, в частности в ООН, добавил президент РФ.