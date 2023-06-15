Число заявок на пособие по безработице в США составило 262 тысячи
Минтруд США: число заявок на пособие по безработице за неделю по 10 июня — 262 тысячи
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, осталось на пересмотренном уровне предыдущей недели в 262 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 249 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 261 тысячу.