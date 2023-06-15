С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Мировая экономика находится на грани глобального кризиса, произошедший в Европе и США крах нескольких банков является первой ласточкой, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня… те процессы, которые происходят, ставят мир на грань глобального экономического кризиса. Поверьте, Credit Suisse или банки в США — это просто первая ласточка", — сказал он и отметил, что указанные процессы будут влиять на экономику РФ, поэтому страна должна обезопасить себя от этих рисков и эффективно выстраивать свою экономику.

Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.

В некоторых развитых странах снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.