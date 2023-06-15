С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Экономика РФ переживает восстановительный рост; в этом году, по оценке ВЭБа, ВВП России вырастет на 1,7-1,8% вместо ожидавшихся 0,8%, заявил в интервью РИА Новости главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. В Госдуме предрекли новый глобальный экономический кризис

"Это восстановительный рост, лучше, чем мы ожидали. Если наша оценка была первоначальная роста в этом году 0,8%, то в этом году, видимо, ВВП вырастет на 1,7-1,8%", — сказал Клепач в рамках ПМЭФ.

Это произойдет за счет сильного роста потребительского спроса. По оценке ВЭБа, по итогам года он составит 4,5% или даже около 5%.

Рост инвестиций, по оценке госкорпорации, составит около 2,2%. "Но здесь много неопределенностей", — отметил Клепач.

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост российской экономики по итогам года будет находиться в верхней половине прогнозного диапазона ЦБ в 0,5-2%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.