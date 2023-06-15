МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая за пять месяцев вырос на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на ПМЭФ. В Китае раскрыли, какой важный сигнал Путин послал Европе

"В 2022 году товарооборот между Китаем и Россией преодолел планку в 190 миллиардов долларов и составил 190 миллиардов 270 миллионов долларов США. В этом году за прошедшие пять месяцев мы также наблюдаем хорошую устойчивую динамику товарного обмена, его наращивания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот возрос на 40,7%… И составил на данный момент 93 миллиарда 800 миллионов долларов (с начала года)", — заявил Чжан Ханьхуэй на ПМЭФ на круглом столе "Россия – Китай".

Он выразил надежду, что положительная динамика по наращиванию торгового оборота между сторонами будет продолжаться.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.