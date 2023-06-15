С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Объем экспорта из России по итогам текущего года сократится до 470 миллиардов долларов, или на 20%, но это будет в основном объясняться ценовым эффектом, следует из интервью для РИА Новости в рамках ПМЭФ главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. ВЭБ оценил роль криптовалюты в решении вопроса внешних расчетов для России

"Экспорт в этом году — он не вырастет, а сократится. У нас рекордный экспорт был в прошлом году. Экспорт из РФ в 2023 году снизится до 470 миллиардов долларов, но это в основном эффект снижения цен", — сказал Клепач

Он уточнил, что в прошлом году экспорт составил 588 миллиардов долларов.

При этом импорт будет расти, "он восстановится полностью до докризисного уровня", и составит 310 миллиардов долларов после 280 миллиардов годом ранее, заключил Клепач.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.