МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия станет энергетической сверхдержавой, если она создаст «газовый ОПЕК», пишет саудовская газета Al Watan. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

Москва и Тегеран думают о контроле над мировым газовым рынком, который является реальной альтернативой нефти в ближайшие десятилетия. Они хотят объединиться через этот центр и заключить десятки соглашений, чтобы увеличить свою мощь и влияние на мировом газовом рынке, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве и фонда «Национальная энергетическая безопасность» Игорь Юшков.

"Россия и Иран с другими газовыми игроками собираются создать «газовую ОПЕК». Поэтому бойтесь и договаривайтесь с нами сейчас, пока этого не произошло", — сказал специалист.

«Газовая ОПЕК», как экономический проект между двумя крупнейшими газовыми державами мира, пугает Запад. Если он осуществится, Россия будет контролировать энергетический рынок как сверхдержава вместе с региональными партнерами, в первую очередь Ираном и Турцией. Это сформирует фактор экономического давления при принятии международных политических решений.

Москва будет не только участвовать в создании турецкого газового центра, но также и иранского центра. Это удивило весь мир с экономической точки зрения, потому что Иран является вторым по величине по запасам газа в мире после России, а иранский газ — прямой конкурент российского энергоносителя, отмечается в публикации.

Россия обладает крупнейшими мировыми запасами газа. Объем запасов природного газа в Иране составляет более 33,7 триллиона кубометров.